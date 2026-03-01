Non si tratta però di un’operazione solamente israeliana: circa un’ora dopo l’annuncio di Israel Katz, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un video su Truth facendo sapere che “abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Trump ha detto che “abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari. Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare”. Poi, ha lanciato un appello agli esponenti del regime e al popolo: “Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l'immunità totale o affronterete una morte certa”, mentre "al grande e orgoglioso popolo iraniano: l'ora delle libertà è vicina”. Esortando così gli iraniani a “prendere il controllo del proprio governo" una volta completata l'azione militare. "Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni. Per molti anni avete chiesto aiuto all'America, ma non l'avete ottenuto. Nessun presidente era disposto a afre quello che sono disposto a fare io stasera. Ora avete un presidente che vi dà ciò che volete, quindi vediamo come rispondete”. Lo stesso Trump nel suo discorso non ha escluso la possibilità che ci potessero essere vittime statunitensi nel corso dell’attacco.

Donald Trump - ©Ansa