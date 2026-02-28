La “guerra dei 12 giorni”, il precedente di Israele-Usa contro l'Iran

Introduzione

Israele e Stati Uniti stanno attaccando nuovamente l’Iran: l’operazione - battezzata dall’Idf “Ruggito del Leone” (e "Epic Fury" dagli statunitensi) - per il presidente Usa Donald Trump ha come obiettivo “difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”. L’inquilino della Casa Bianca ha detto che “distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane”.

La possibilità che Teheran sviluppi bombe atomiche è stata anche al centro del precedente scontro tra le tre forze: la “guerra dei 12 giorni” tra Israele e Iran a cui gli Stati Uniti hanno partecipato con l’operazione Midnight Hammer.