Attacco su Iran, Trump: “Nostro obiettivo è difendere americani da minacce regime”

 "L'Iran – ha detto il presidente in un video postato sul social Truth – non potrà mai avere l'arma nucleare. Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari".

"Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili". Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato sul social Truth. "L'Iran – ha detto ancora il presidente – non potrà mai avere l'arma nucleare. Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari".

No a arma nucleare

"Questo regime terroristico non potrà mai avere un'arma nucleare. Lo dico di nuovo, non potranno mai avere un'arma nucleare". ha sottolineato più volte Trump. "Distruggeremo i loro missili. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane". Il presidente americano ha assicurato di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa "nobile missione". Il tycoon ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime. 

