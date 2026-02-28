"L'Iran – ha detto il presidente in un video postato sul social Truth – non potrà mai avere l'arma nucleare. Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari".

"Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili". Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato sul social Truth. "L'Iran – ha detto ancora il presidente – non potrà mai avere l'arma nucleare. Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari".