I leader dell'opposizione israeliana con diversi post su X danno il loro completo appoggio agli attacchi contro l'Iran dell'operazione congiunta da Israele e Stati Uniti. "Voglio ricordarlo a tutti: il popolo israeliano è forte. Le Forze di Difesa israeliane e l'Aeronautica Militare sono forti. La potenza più forte del mondo è al nostro fianco", ha scritto Yair Lapid. "Non esiste una coalizione e un'opposizione, esiste solo un popolo e un unico esercito che sosteniamo tutti", ha aggiunto. Benny Gantz ha dichiarato: "Restiamo tutti uniti e vinceremo". E Gadi Eisenkot: "Oggi siamo tutti uniti dietro il governo che guida la campagna per la sicurezza di Israele e della regione".