Usa e Israele attaccano l’Iran, la notizia sui media internazionali

Attacco all’Iran, la notizia dell’operazione di Usa e Israele sui media internazionali
È iniziata l'"operazione congiunta" di Usa e Israele contro Teheran. Un "attacco preventivo", come sottolineato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz , per "rimuovere le minacce nei suoi confronti". Per il presidente statunitense Donald Trump "l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Ecco come stanno riportando la notizia le testate di tutto il mondo
- “Trump annuncia ‘importanti operazioni di combattimento’ in Iran” è il titolo del New York Times. “Sono state segnalate esplosioni a Teheran mentre il presidente Trump in un video di otto minuti affermava che gli Usa avevano iniziato un grande attacco. Anche Israele ha detto si aver attaccato l'Iran”. Poi: “Un attacco all’Iran comporta rischi per gli Stati Uniti, affermano gli esperti. I missili balistici iraniani a medio raggio sono in grado di percorrere più di 1.200 miglia, il che li colloca nel raggio d'azione di numerose basi americane”.
- “Trump afferma che gli Stati Uniti hanno iniziato ‘importanti operazioni di combattimento’ in Iran dopo che Israele ha lanciato attacchi”: questo il titolo del quotidiano britannico in costante aggiornamento. “L'esercito israeliano ha suonato le sirene antiaeree in tutto il paese ‘per preparare i cittadini alla possibilità che venissero lanciati missili verso Israele’ per rappresaglia”.
- Un titolo breve e conciso per il quotidiano tedesco: “Usa e Israele attaccano l'Iran”. La notizia è in aggiornamento: “Israele e Stati Uniti hanno avviato attacchi militari contro le città iraniane. Il presidente americano Trump sembra voler accelerare il cambio di potere a Teheran e parla di "importanti operazioni di combattimento".
- “Stati Uniti e Israele lanciano un attacco all’Iran mentre Trump chiede un cambio di regime”, titola il quotidiano statunitense. Poi si legge: “L'esercito Usa ha avviato ‘importanti operazioni di combattimento in Iran’, ha dichiarato Trump promettendo di distruggere il programma missilistico di Teheran e sollecitando gli iraniani a prendere il controllo del governo in quello che ha descritto come un momento irripetibile".
- “Stati Uniti e Israele lanciano un attacco all'Iran, mentre Trump afferma che sono in corso ‘importanti operazioni di combattimento’”. Esplosioni, si legge sul sito del canale britannico che riporta i media locali, sono state avvertite a Teheran e in altre cinque città iraniane.
- “Attacco in Iran: esplosioni in Israele e Bahrein dopo il lancio di un missile iraniano, Trump conferma "importanti operazioni di combattimento". Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato sabato mattina il lancio di un attacco "preventivo" contro l'Iran. Gli americani hanno confermato il loro coinvolgimento negli attacchi.
- “Usa e Israele lanciano un attacco ‘massiccio’ contro l’Iran”, titola il giornale spagnolo. “Trump incoraggia gli iraniani a prendere il potere una volta terminata l’operazione. L'offensiva prende di mira anche i leader iraniani con l’intento di forzare un cambio di regime. Israele dichiara lo stato di emergenza e chiude il suo spazio aereo”.
- La notizia è riportata anche su Al Jazeera che, nell'articolo in continuo aggiornamento, riporta: "Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver lanciato la prima ondata su larga scala di attacchi missilistici e droni di ritorsione verso Israele". Esplosioni anche negli Stati arabi del Golfo.
- "Israele e Stati Uniti lanciano attacchi contro l’Iran mentre Teheran prepara ritorsioni": questo il titolo di apertura del sito del media iraniano. La testata riporta quanto riferito dall'agenzia stampa Fars secondo la quale "l'Iran ha preso di mira le basi militari statunitensi negli stati del Golfo Persico, tra cui strutture in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein"