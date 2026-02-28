Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco all’Iran, la notizia dell’operazione di Usa e Israele sui media internazionali

Mondo fotogallery
10 foto

È iniziata l'"operazione congiunta" di Usa e Israele contro Teheran. Un "attacco preventivo", come sottolineato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz , per "rimuovere le minacce nei suoi confronti". Per il presidente statunitense Donald Trump "l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Ecco come stanno riportando la notizia le testate di tutto il mondo

ULTIME FOTOGALLERY

Usa e Israele attaccano l’Iran, la notizia sui media internazionali

Mondo

È iniziata l'"operazione congiunta" di Usa e Israele contro Teheran. Un "attacco preventivo",...

10 foto

Iran, le prime immagini dell'attacco di Usa e Israele a Teheran

Mondo

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un "attacco preventivo" con l'Iran, colpendo la...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, il deragliamento del tram a Milano. Il mezzo si è schiantato contro un...

16 foto

Da Star Wars al surf, i musei più insoliti da visitare in California

Lifestyle

Da quelli più eccentrici a quelli immersi nella natura fino a quelli dedicati all’arte...

10 foto

Milano, tram linea 9 deraglia in centro e investe passanti. LE FOTO

Cronaca

Il mezzo è deragliato in viale Vittorio Veneto,  finendo la sua corsa fuori dai binari...

18 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: "Non avranno il nucleare"

    live Mondo

    Israele e Stati Uniti hanno avviato "un'operazione congiunta" contro Teheran. Il ministro della...

    Russia, Mosca: “Desiderio riportare negoziati a Abu Dhabi”. LIVE

    live Mondo

    Proviene dalla Russia la proposta di trasferire i nuovi negoziati per la risoluzione della crisi...

    Iran, Meloni in contatto con altri leader. Chigi: “Vicini al popolo"

    Mondo

    La premier "si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire...