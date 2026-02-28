Usa e Israele attaccano l’Iran, la notizia sui media internazionali

È iniziata l'"operazione congiunta" di Usa e Israele contro Teheran. Un "attacco preventivo", come sottolineato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz , per "rimuovere le minacce nei suoi confronti". Per il presidente statunitense Donald Trump "l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Ecco come stanno riportando la notizia le testate di tutto il mondo