Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco Iran, Meloni in contatto con altri leader. Palazzo Chigi: “Vicini agli iraniani”

Mondo

La premier "si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Riunione di governo con Tajani, Salvini e Crosetto: analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente

ascolta articolo

Giorgia Meloni si terrà in contatto con alleati e leader per portare avanti ogni possibile iniziativa di descalation. Lo fanno sapere da Palazzo Chigi dopo l’ondata di attacchi congiunti di Israele e Usa contro l’Iran che hanno immediatamente provocato la reazione di Teheran. "Il Presidente del Consiglio si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni", si legge in una nota. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Riunione di governo

Questa mattina la premier ha presieduto una riunione di governo a seguito dell’aggravarsi della crisi in Medioriente. Giorgia Meloni ha parlato al telefono con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Presenti anche i vertici dell'intelligence. “Nel corso della conversazione - si legge nella nota di Palazzo Chigi - è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente. Il Governo invita tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d'Italia nella regione e dalla Farnesina". 

Approfondimento

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo

Vicinanza al popolo iraniano

Nella nota diffusa dal palazzo sede del governo è stata espressa anche la “vicinanza” dell’Italia all’Iran in “questo momento particolarmente difficile”. Il pensiero è “alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici".

Leggi anche

Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: "Non avranno il nucleare"
FOTOGALLERY

1/10
Mondo

Usa e Israele attaccano l’Iran, la notizia sui media internazionali

È iniziata l''operazione congiunta' di Usa e Israele contro Teheran. Un 'attacco preventivo', come sottolineato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz , per 'rimuovere le minacce nei suoi confronti'. Per il presidente statunitense Donald Trump 'l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano'. Ecco come stanno riportando la notizia le testate di tutto il mondo

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Russia, Mosca: “Desiderio riportare negoziati a Abu Dhabi”. LIVE

live Mondo

Proviene dalla Russia la proposta di trasferire i nuovi negoziati per la risoluzione della crisi...

Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: "Non avranno il nucleare"

live Mondo

Israele e Stati Uniti hanno avviato "un'operazione congiunta" contro Teheran. Il ministro della...

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo

Mondo

Dalle prime ore del mattino l’Iran è sotto attacco. Israele e Usa hanno dato inizio a un’azione...

Netanyahu: "Grazie Trump, iraniani prendano in mano il loro destino"

Mondo

"Da 47 anni il regime degli ayatollah grida 'Morte a Israele', 'Morte all'America'. Ha versato il...

La “guerra dei 12 giorni”, il precedente di Israele-Usa contro l'Iran

Mondo

Israele e Stati Uniti stanno attaccando nuovamente l’Iran: l’operazione - battezzata dall’Idf...

Mondo: I più letti