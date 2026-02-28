Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo

"Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”, ha affermato Donald Trump in un video pubblicato su Truth. "Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari.Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane”, ha aggiunto il presidente Usa assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa "nobile missione". Ma ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime.