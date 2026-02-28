Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo

Introduzione
Dalle prime ore del mattino l’Iran è sotto attacco. Israele e Usa hanno dato inizio a un’azione “preventiva”. A Teheran si registrano numerose esplosioni, così come in altre città. Ecco cosa sappiamo finora.
Quello che devi sapere
Le esplosioni nella capitale
L'agenzia Fars ha riportato che si sono sentite diverse esplosioni nel centro della capitale iraniana, poi anche nell'est e nel centro nord della città, ad esempio sul ponte Seyed Khandan, dove si trova il quartier generale congiunto delle forze armate. Filmati sui social media mostrano fitte colonne di fumo e missili in volo. Il complesso del Ministero dell'Intelligence in via Shahid Araghi, nel nord-est di Teheran, è stato attaccato. Gli attacchi hanno colpito anche l'area in cui si trovano una residenza del leader supremo Ali Khamenei, il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e l'ufficio presidenziale.
Colpite anche altre città
Esplosioni si sono sentite a Isfahan e in diverse altre città dell'Iran, come Qom, Karaj, e Kermanshah: lo ha riferito l'agenzia Fars. Intanto, Teheran ha dichiarato chiuso "fino a nuovo ordine" lo spazio aereo del Paese, secondo l'agenzia Tasnim.
Katz rivendica: Israele ha lanciato un attacco preventivo
Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che "Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato". Di conseguenza, ha aggiunto, "si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro". In conformità con la sua autorità ai sensi della Legge sulla Difesa Civile, il ministro “ha firmato un'ordinanza speciale in base alla quale verrà imposto uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele", ha comunicato il dicastero.
Anche gli Usa stanno attaccando l’Iran
Ma l’attacco è congiunto. Anche gli Stati Uniti stanno colpendo l'Iran insieme a Israele, riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. L'attacco sarà più esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani, rivela il New York Times citando funzionari dell'amministrazione. Il quotidiano aggiunge che gli attacchi americani sono in corso con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente o dalle portaerei.
Trump: “Difendiamo gli americani dalle minacce”
"Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”, ha affermato Donald Trump in un video pubblicato su Truth. "Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari.Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane”, ha aggiunto il presidente Usa assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa "nobile missione". Ma ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime.
Sirene d'allarme a Gerusalemme, “allerta grave”
A Gerusalemme sono partite "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità. In concomitanza con "l'attacco preventivo" annunciato dal governo israeliano sull'Iran, le sirene d'allarme e l'allerta massima sui cellulari sono state attivate in tutto Israele, per la prima volta dopo mesi. Il portavoce militare ha comunicato che si tratta di "un'allerta preventiva direttamente sui dispositivi cellulari, che invita tutti a rimanere in prossimità delle aree protette. Si tratta di un'allerta proattiva per preparare la popolazione al possibile lancio di missili verso lo Stato di Israele".
Israele chiude lo spazio aereo: “Non è necessario stare nei rifugi”
La ministra dei trasporti israeliana Miri Regev ha ordinato la chiusura dello spazio aereo israeliano. Un portavoce militare ha reso noto che le sirene scattate erano per allertare la popolazione, ma che al momento non è necessario restare nei rifugi. Inoltre, è stato comunicato che da questa mattina vige un cambiamento nelle linee guida dell'Home Front Command, le linee guida civili. Solo le attività essenziali sono permesse, quindi sono state sospese le attività scolastiche e ogni assembramento, anche nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei settori vitali.
