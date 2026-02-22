Il secondo Discorso sullo stato dell’Unione di ogni mandato presidenziale è sempre molto atteso, perché come detto precede di qualche mese le elezioni di mid-term che si tengono a novembre per rinnovare tutti i membri della Camera e un terzo di quelli del Senato. E in quest’ottica assume maggiore rilevanza non solo l’intervento di Trump, ma anche la risposta del Partito Democratico. Secondo Axios i parlamentari dem hanno ricevuto istruzioni di non interrompere il tycoon durante il suo discorso: il piano dell’opposizione - che secondo i sondaggi, e come spesso avviene, sembra avere buone possibilità di strappare il controllo della Camera ai repubblicani - sarebbe quello di mobilitare l’intero elettorato dietro pochi e chiari messaggi, senza diluire le loro proposte in troppi e dispersivi interventi.

Leggi anche: Cosa dicono di Trump i sondaggi sulle midterm al Senato?