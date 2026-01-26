Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa

L’accelerata sugli arresti dell'ICE promossi dai “falchi” dell’amministrazione come il vice-capo di gabinetto Stephen Miller e dal funzionario Tom Homan si è indirizzata innanzitutto sulle cosiddette “città santuario”. Los Angeles è capofila di comuni, contee e località che limitano la collaborazione con il governo federale in materia di immigrazione con l’obiettivo di proteggere i migranti privi di documenti dalla deportazione fornendo loro assistenza sanitaria e istruzione. L'operazione lanciata da Trump all'inizio del suo secondo mandato, denonimata "Operation at large", ha visto impegnati circa 5mila agenti federali (non solo ICE) in blitz che hanno coinvolto varie città, da Los Angeles a New York e Chicago, da Atlanta a Miami.