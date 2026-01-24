Nuovo caso che coinvolge agenti federali, il terzo in poco tempo. L’ICE ha aperto il fuoco contro una persona nel quartiere di Eat Street. Il capo della polizia ha confermato che l'uomo è morto. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha riferito di aver parlato con la Casa Bianca: “Ne abbiamo abbastanza. È disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Deve ritirare migliaia di agenti violenti e inesperti. Subito”

Un agente federale ICE ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis . La persona colpita è morta, ha dichiarato il capo della polizia cittadina Brian O'Hara. L'Ice ha tentato di ordinare alla polizia locale di lasciare la scena, ma O'Hara si è rifiutato, secondo quanto riferito da alcune fonti. Anzi ha ordinato ai suoi agenti di preservare la scena. Tutti gli agenti disponibili del dipartimento sono stati richiamati al lavoro, tranne il turno di guardia notturna, e i giorni di riposo sono stati annullati. La folla che si radunata vicino al luogo della sparatoria ha urlato contro la polizia di Minneapolis, chiedendo l'arresto degli agenti federali dell'immigrazione coinvolti nell'episodio. "Eccovi qui, a proteggere degli assassini", ha gridato un uomo con un megafono. Quello di oggi è il terzo caso in poco tempo che coinvolge agenti federali.

Cosa sappiamo

Le autorità locali di Minneapolis hanno riferito di essere "a conoscenza delle segnalazioni di un'altra sparatoria che ha coinvolto le forze dell'ordine federali nell'area di 26th Street W e Nicollet Ave”. Un giornalista di Bring Me The News che si trovava nei pressi della scena ha dichiarato che un agente ha aperto il fuoco su un uomo fuori da Glam Doll Donuts, all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street, intorno alle 9. Un video del giornalista rivela che sono stati sparati diversi colpi e che l'agente si trovava a pochi metri dall'uomo quando è stato colpito, apparentemente al petto. Anche un giornalista di Fox ha confermato su X: “Diverse fonti delle forze dell'ordine mi hanno riferito che c'è stata una sparatoria in cui la Border Patrol ha sparato a una persona. Mi è stato detto che la persona è "a terra" e che i medici la stanno curando. Non ci sono ancora dettagli su chi sia stato o cosa abbia portato alla sparatoria”.