Iran, Pezeshkian: "Non ci arrendiamo. Raid ai Paesi vicini? Mi scuso"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Iran, Pezeshkian: "Non ci arrenderemo a Usa e Israele. Mi scuso coi Paesi vicini per raid"

Mondo
©Ansa

In risposta alla proposta avanzata da Donald Trump, che aveva chiesto una “capitolazione senza condizioni” per porre fine alla guerra, il presidente iraniano ha dichiarato che "non ci arrenderemo mai agli Stati Uniti e a Israele". Pezeshkian ha poi rivolto le proprie "scuse ai Paesi vicini per gli attacchi lanciati durante il conflitto", sottolineando che "non prenderemo di mira i Paesi vicini, a meno che non lancino attacchi"

ascolta articolo

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran "non si arrenderà mai agli Stati Uniti e a Israele", in risposta alla proposta avanzata da Donald Trump, che aveva chiesto una “capitolazione senza condizioni” per porre fine alla guerra. In un discorso trasmesso dalla televisione di Stato, il presidente dell'Iran ha poi rivolto le proprie "scuse ai Paesi vicini per gli attacchi lanciati durante il conflitto". Pezeshkian ha poi sottolineato che "non prenderemo di mira i Paesi vicini, a meno che non vengano lanciati attacchi da questi Paesi" (GUERRA IN IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). 

Pezeshkian: "Non ci saranno attacchi ai Paesi vicini se questi non colpiscono"

“I nemici (Israele e Stati Uniti) possono portare con sé nella tomba il loro desiderio di vedere il popolo iraniano arrendersi”, ha poi rimarcato il presidente iraniano. Poi ha aggiunto: “Il consiglio direttivo provvisorio ha deciso che non ci saranno più attacchi ai Paesi vicini, né lanci di missili, a meno che non vi sia un attacco all'Iran proveniente da questi Paesi”. I Paesi confinanti con l'Iran sono stati bersaglio di droni e missili dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio. L'Iran ha spiegato di prendere di mira solo interessi o basi americane, circostanza che le nazioni colpite hanno contestato.  “Chiedo scusa ai Paesi confinanti che sono stati attaccati dall'Iran”, ha affermato Pezeshkian.

Vedi anche

L’Iran e la guerra dei droni
FOTOGALLERY

Ansa/TG24

1/8
Mondo

Iran, quanto dureranno le scorte di droni e missili di Teheran?

Dopo l’attacco lanciato sabato scorso da Usa e Israele contro Teheran, l’Iran continua a rispondere attingendo dal suo - ampio-  arsenale militare. Il Paese, in particolare, ha a disposizione migliaia di missili e di droni. Ma la durata del conflitto dipende anche, e molto, dalle scorte militari iraniane. Quanto dureranno? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 3 marzo

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, raid a Teheran. Iran si scusa con i Paesi vicini. LIVE

live Mondo

Trump chiude a qualsiasi negoziato e annuncia di volere "la resa incondizionata". Pioggia di raid...

Ucraina, raid russi a Kharkiv: 7 morti, tra cui bambini. LIVE

live Mondo

Altre dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto nella notte tra venerdì e sabato...

Iran, Pezeshkian: "Non ci arrendiamo. Raid ai Paesi vicini? Mi scuso"

Mondo

In risposta alla proposta avanzata da Donald Trump, che aveva chiesto una “capitolazione senza...

Tornado nel Michigan, almeno 4 morti e 12 feriti

Mondo

Tre vittime vicino a Union City e una quarta a 80 chilometri a ovest. La governatrice...

Usa, Trump andrà in Delaware per onorare i soldati morti in Iran

Mondo

Il presidente statunitense è atteso oggi alla base aerea di Dover "per rendere il massimo omaggio...

Mondo: I più letti