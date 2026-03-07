Tornado nel Michigan, almeno 4 morti e 12 feriti

Tre vittime vicino a Union City e una quarta a 80 chilometri a ovest. La governatrice ha attivato un centro operativo di emergenza per coordinare i soccorsi a causa del maltempo che ha colpito lo Stato
Venerdì due tornado hanno colpito lo Stato americano del Michigan, nel nord degli Stati Uniti, uccidendo quattro persone e ferendone almeno 12, secondo quanto riportato dai media Usa e dalle autorità.
L'ufficio dello sceriffo della contea di Branch ha dichiarato che un tornado vicino a Union City, nella parte meridionale dello Stato, ha causato la morte di tre persone e ne ha ferite 12, secondo diversi organi di stampa. Circa 80 chilometri a ovest, i funzionari della contea di Cass hanno dichiarato che una persona è morta e "diversi feriti" sono stati segnalati dopo che un tornado si è abbattuto nella zona. La governatrice, Gretchen Whitmer, ha attivato un centro operativo di emergenza per coordinare i soccorsi a causa del maltempo che ha colpito lo Stato.
Ansa/Getty
