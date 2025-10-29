Uragano Melissa, danni e morti dalla Giamaica a Santo Domingo. FOTO

Offerte Sky
Uragano Melissa

Uragano Melissa ai Caraibi, danni e morti dalla Giamaica a Santo Domingo. FOTO

Ieri l’uragano di categoria 5 - oggi declassato a 3 e arrivato a Cuba - ha toccato terra vicino a New Hope con venti a 300 chilometri orari, lampi e piogge torrenziali. Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha dichiarato ieri l'isola "zona disastrata" e ha parlato di "danni agli ospedali, alle proprietà residenziali, alle abitazioni e anche alle proprietà commerciali"

