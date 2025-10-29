Uragano Melissa, danni e morti dalla Giamaica a Santo Domingo. FOTO

Uragano Melissa ai Caraibi, danni e morti dalla Giamaica a Santo Domingo. FOTO
Ieri l’uragano di categoria 5 - oggi declassato a 3 e arrivato a Cuba - ha toccato terra vicino a New Hope con venti a 300 chilometri orari, lampi e piogge torrenziali. Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha dichiarato ieri l'isola "zona disastrata" e ha parlato di "danni agli ospedali, alle proprietà residenziali, alle abitazioni e anche alle proprietà commerciali"
- L'uragano Melissa, declassato a categoria 3, oggi ha toccato terra sulla costa meridionale della parte orientale di Cuba. Secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, Melissa ha colpito l'isola con venti massimi sostenuti di 195 km/h. Nella foto Santiago de Cuba.
- Ieri l’uragano di categoria 5 ha toccato terra in Giamaica vicino a New Hope, nel sud-ovest dell'isola caraibica, accompagnato da venti a 300 chilometri orari, lampi e piogge torrenziali, dopo aver già provocato quattro vittime lungo il suo percorso. È il più forte ad aver colpito l'isola nella storia moderna. Nella foto i danni a St. Catherine, Giamaica.
- Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha dichiarato ieri l'isola "zona disastrata" e ha messo in guardia contro "impatti devastanti". "Le segnalazioni che abbiamo ricevuto finora includono danni agli ospedali, danni significativi alle proprietà residenziali, alle abitazioni e anche alle proprietà commerciali", ha detto Holness, in attesa della conta ufficiale dei danni. Nella foto i danni a St. Catherine, Giamaica.
- Le strade della capitale, Kingston, si sono svuotate ore prima dell’arrivo di Melissa, mentre migliaia di persone si erano già allontanate dalla costa. Le webcam hanno restituito fin dalle prime ore del mattino le immagini di una città spettrale, di alberi caduti, e di famiglie alle prese con sacchi di sabbia e tavole di compensato, indaffarate a costruire barriere per proteggere porte e finestre. Nella foto i danni a Kingston, Giamaica.
- Tuttavia secondo Colin Bogle, consulente dell'organizzazione umanitaria dei Mercy Corps, la maggior parte degli abitanti - vicino a Kingston - è rimasto nelle proprie abitazioni nonostante il governo abbia ordinato l'evacuazione delle comunità a rischio alluvione. "Molti non hanno mai vissuto nulla di simile prima d'ora e il sentimento di ansia e di incertezza sono spaventosi". Nella foto i danni a Kingston, Giamaica.
- Melissa ha provocato danni e allagamenti e almeno quattro morti e un disperso anche tra Haiti e la Repubblica Dominicana. I venti hanno toccato quasi 260 chilometri all'ora, secondo i bollettini dei servizi meteorologici diffusi dai media regionali. Nella foto le vie allagate nel quartiere di Las Cucarachas a Santo Domingo.