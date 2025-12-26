Offerte Sky
Maria Sole Agnelli

Addio Maria Sole Agnelli, 100 anni di eleganza, passione e impegno civile. FOTO

Ansa e Getty

Politica, presidente della Fondazione Agnelli e anche impegnata con la sua scuderia equestre. Questi sono stati gli ambiti nei quali si è maggiormente impegnata Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni, Umberto e Susanna Agnelli e morta oggi all’età di 100 anni

Chi era Maria Sole Agnelli, morta all'età di 100 anni. FOTO

Politica, presidente della Fondazione Agnelli e anche impegnata con la sua scuderia equestre....

Maria Sole Agnelli

    Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni

    Cronaca

    Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, fu sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno e...