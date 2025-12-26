Offerte Sky
Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni

Cronaca
©Getty

Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, fu sindaca di Campello sul Clitunno e presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni

ascolta articolo

È morta oggi all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. 

Maria Sole Agnelli e sullo sfondo il fratello, l'avvocato Gianni - ©Getty

Maria Sole Agnelli: chi era 

Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l'altro la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72. 

