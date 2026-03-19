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Montagna, frana sul massiccio del Monte Bianco: morto alpinista italiano

Cronaca

Il gruppo, composto da tre italiani tra cui una guida rimasta illesa, è stato sorpreso dal distacco a 3.400 metri di quota. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy per le cure

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Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia. L'episodio è avvenuto poco prima delle 13.30, a circa 3.400 metri di quota, nell'area del Grand Flambeau, non lontano dal confine con l'Italia. A riferirlo è il Plotone di Gendarmeria d'Alta Montagna (Pghm).

Il gruppo travolto dalla frana

La frana ha colto di sorpresa un gruppo composto da tre alpinisti italiani, tra cui una guida. Secondo quanto comunicato dal Pghm: "Uno dei tre uomini è morto sul colpo, mentre il secondo ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa". L'alpinista ferito è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy.

 

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