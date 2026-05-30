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Gran Paradiso, alpinista precipita e muore: illesi compagni di cordata

Cronaca
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L'incidente è avvenuto in mattinata. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle, senza bisogno di intervento sanitario. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano

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Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Il tragico incidente è avvenuto in mattinata. I due compagni di cordata, illesi, sono stati invece recuperati dall'elisoccorso con il verricello e condotti a valle, e non hanno bisogno di intervento sanitario. Sul fatto indaga la guardia di finanza di Entreves. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per il recupero della salma della vittima.

Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso, 30 maggio 2026. L'incidente è avvenuto in mattinata. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. ANSA/US Soccorso Alpino Valdostano +++ UFFICIO STAMPA +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso, 30 maggio 2026. L'incidente è avvenuto in mattinata. - ©Ansa
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