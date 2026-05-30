Gran Paradiso, alpinista precipita e muore: illesi compagni di cordata

L'incidente è avvenuto in mattinata. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle, senza bisogno di intervento sanitario. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano
Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Il tragico incidente è avvenuto in mattinata. I due compagni di cordata, illesi, sono stati invece recuperati dall'elisoccorso con il verricello e condotti a valle, e non hanno bisogno di intervento sanitario. Sul fatto indaga la guardia di finanza di Entreves. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per il recupero della salma della vittima.
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Nepal, chi erano alpinisti morti sul Panbari e al campo base Yalung Ri
Due distinti incidenti in pochi giorni. Alessandro Caputo e Stefano Farronato sono morti nel corso della scalata al monte Panbari, alto 6.887 metri, il 31 ottobre. Mentre altri connazionali, tra cui Paolo Cocco e Marco di Marcello, sono rimasti vittime della valanga al campo base del picco Yalung Ri, alto 5.630 metri. Ecco chi erano