Gran Paradiso, alpinista precipita e muore: illesi compagni di cordata

L'incidente è avvenuto in mattinata. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle, senza bisogno di intervento sanitario. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano

Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Il tragico incidente è avvenuto in mattinata. I due compagni di cordata, illesi, sono stati invece recuperati dall'elisoccorso con il verricello e condotti a valle, e non hanno bisogno di intervento sanitario. Sul fatto indaga la guardia di finanza di Entreves. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per il recupero della salma della vittima.