Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vicenza, 20enne muore in piscina: l'ipotesi della sfida di apnea

Cronaca

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in una piscina a Montecchio Precalcino, nel Vicentino. Il giovane, residente in Trentino, si è tuffato in acqua e non è più riemerso: i soccorsi a bordo vasca e l'intervento dell'elisoccorso non sono bastati. Sulla dinamica indaga la Procura di Vicenza. Il ragazzo potrebbe essere morto durante una sfida di apnea con un amico

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tragedia nel pomeriggio di ieri in una piscina a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua e non essere più riemerso. Il giovane, residente in Trentino, si trovava nella struttura insieme a un amico. È stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme quando si è reso conto che il coetaneo non tornava in superficie.

 

La piscina privata a Montecchio Precalcino, nel Vicentino
La piscina privata a Montecchio Precalcino, nel Vicentino - ©Ansa

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti prima i bagnini e i responsabili dell'impianto, che hanno avviato le manovre di rianimazione a bordo vasca, poi gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero. I tentativi di salvare il ragazzo, però, si sono rivelati vani: il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo della tragedia si sono portati anche il pubblico ministero di turno e i carabinieri.

Approfondimento

Sicurezza piscine, il dl sport è legge. Ecco cosa cambia

L'ipotesi della sfida in apnea

Sulle cause della morte è stato aperto un fascicolo. Una prima ipotesi era quella del malore. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, però, il ragazzo sarebbe morto durante una gara di apnea con l'amico: i due si sarebbero sfidati a chi riusciva a restare più a lungo sott'acqua, e la vittima non sarebbe più risalita. Resta da chiarire se il giovane abbia perso conoscenza per la carenza di ossigeno durante l'immersione o se sia stato colpito da un malore. Gli inquirenti hanno raccolto la testimonianza dell'amico e acquisito le immagini della videosorveglianza dell'impianto.

Cronaca: Ultime notizie

Vicenza, 20enne muore in piscina: l'ipotesi della sfida di apnea

Cronaca

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in una piscina a Montecchio Precalcino, nel Vicentino. Il...

Meteo, Italia nella morsa nel caldo: oggi 25 bollini rossi. LIVE

live Cronaca

L'afa soffocante sull'Italia non demorde: la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si...

Cervinia, bomba d'acqua: esondano torrenti, distrutto il campo da golf

Cronaca

Sono bastati venti minuti di temporale violento per far esondare due torrenti a Breuil-Cervinia,...

Incidente tra bus e camper sulla Terni-Rieti, sei morti: chi erano

Cronaca

Tra i deceduti ci sono Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca (l’uomo alla guida del camper...

Arezzo, fugge dalla struttura psichiatrica l'uomo che uccise la figlia

Cronaca

È in corso la ricerca di Billal Miah, 46 anni, che nell'aprile 2020 a Levane uccise la figlia di...

Cronaca: i più letti