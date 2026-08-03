Vicenza, 20enne muore in piscina: l'ipotesi della sfida di apnea

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in una piscina a Montecchio Precalcino, nel Vicentino. Il giovane, residente in Trentino, si è tuffato in acqua e non è più riemerso: i soccorsi a bordo vasca e l'intervento dell'elisoccorso non sono bastati. Sulla dinamica indaga la Procura di Vicenza. Il ragazzo potrebbe essere morto durante una sfida di apnea con un amico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tragedia nel pomeriggio di ieri in una piscina a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua e non essere più riemerso. Il giovane, residente in Trentino, si trovava nella struttura insieme a un amico. È stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme quando si è reso conto che il coetaneo non tornava in superficie.

La piscina privata a Montecchio Precalcino, nel Vicentino - ©Ansa

I soccorsi Sul posto sono intervenuti prima i bagnini e i responsabili dell'impianto, che hanno avviato le manovre di rianimazione a bordo vasca, poi gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero. I tentativi di salvare il ragazzo, però, si sono rivelati vani: il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo della tragedia si sono portati anche il pubblico ministero di turno e i carabinieri. Approfondimento Sicurezza piscine, il dl sport è legge. Ecco cosa cambia