Il via libera bipartisan all'emendamento del dl Sport sulla sicurezza delle piscine non ha comunque evitato lo scontro in Aula. Le opposizioni alla Camera avevano annunciato il loro voto favorevole "per senso di responsabilità", passando però subito all'attacco del governo. Nel mirino, sia il metodo - con l'accusa di aver portato la norma in Aula "soltanto all'ultimo momento" -, sia il testo, giudicato troppo generico per garantire un reale salto di qualità sul fronte della sicurezza. "Non si tratta di reale sicurezza, ma di un'operazione di propaganda", aveva attaccato la deputata del M5s Gilda Sportiello, denunciando che nel testo si parla di "un sistema di messa in sicurezza senza spiegare quale sia, di controlli senza indicare l'autorità competente". "State mancando un'occasione", aveva sottolineato. Sulla stessa linea Luana Zanella di Avs, che aveva puntato il dito contro un emendamento arrivato "all'ultimo momento" e una gestione "strumentale", pensata soprattutto per poter dire "abbiamo fatto qualcosa". "Avete avuto quattro anni per porre rimedio", aveva osservato rivolgendosi al governo. Anche il Pd aveva contestato "moltissime anomalie" nell'iter parlamentare. "Se era così urgente, perché non siamo intervenuti prima?", aveva incalzato Ilenia Malavasi, ricordando la legge quadro ancora all'esame della commissione Affari sociali.