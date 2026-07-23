Il Presidente della Commissione cultura e sport della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, il capogruppo di Fratelli d'Italia in VII Commissione Alessandro Amorese e il relatore del decreto sport e deputato di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano, hanno ricordato che gliultimi casi di cronaca hanno posto l’accento “sulla necessità, non più rinviabile, di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private, senza se e senza ma. Trentasette decessi in piscina. Oltre la metà delle vittime con meno di 14 anni. Sono i dati registrati dall'Istituto Superiore di Sanità tra il 2024 e il 2025. Il ministro Musumeci sta lavorando in questo senso con un ddl che sarà approvato in autunno. Nel frattempo c'era urgenza di intervenire e, come Parlamento, lo abbiamo fatto. Il nostro ringraziamento a Lega e Forza Italia per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto, in tempi brucianti”.