Sul versante economico, i grandi player hanno iniziato a intervenire. Da luglio 2025 YouTube, di proprietà di Google, ha inasprito le regole di monetizzazione per colpire i contenuti prodotti in serie e privi di reale valore, richiedendo materiale "significativamente originale e autentico". Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 la piattaforma ha rimosso 16 canali con circa 35 milioni di iscritti complessivi e miliardi di visualizzazioni. Anche Meta ha seguito una linea analoga contro i contenuti non originali.