Riconoscimento facciale, il governo approva il decreto. Cosa cambia

La necessità di modifiche era sembrata evidente quando la scorsa settimana un portavoce della Commissione europea aveva dichiarato: "Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'IA (l’AI Act, ndr)". L’esecutivo europeo aveva spiegato che "non vogliamo che con l'IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto". Dopo il monito, da Palazzo Chigi si era fatto sapere che "l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall'AI Act, come fatto finora".