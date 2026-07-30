Sky Cube 30/7 - Riconoscimento facciale e IA, quali sono i limiti?

L'accelerata del governo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine agita la politica. In cosa consiste il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee? Come funzionerebbe? E quali i limiti giuridici e le implicazioni etiche? Ne parliamo in questa puntata di Sky Cube, con Tonia Cartolano e Giuseppe Mobilio, professore di Diritto costituzionale e pubblico all'Università di Firenze