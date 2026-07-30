No Tav, campeggio vietato nelle zone di Susa e Bussoleno

Il prefetto di Torino Donato Cafagna ha vietato il campeggio libero a Susa e Bussoleno per un'iniziativa annunciata dal movimento No Tav. Il divieto resta in vigore dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto, periodo in cui era previsto un raduno di tre giorni degli attivisti. Intanto le forze di polizia continuano a presidiare il cantiere della Torino-Lione situato a San Giuliano.