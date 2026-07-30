L'Etna trema, il vulcano manda cenere: operativo l'aeroporto

L’Etna trema: il vulcano emette cenere che si disperde in direzione Nord Ovest. In questo caso è molto attivo il cratere Voragine dell'Etna. L'ampiezza media del tremore vulcanico, che registra l'energia interna dell'edificio vulcanico, è su valori alti dalle 3.30 del 29 luglio. Le sorgenti sono localizzate nell'area dei crateri Voragine e Bocca Nuova a circa 3.000 metri sopra il livello del mare. Fortunatamente, l'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.