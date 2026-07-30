Cronista indagato per falso attentato, Don Patriciello: "Chieda scusa"

Intervista di Sky TG24 al parroco del Parco Verde di Caivano, che invita Adriano Cappellari, il giovane cronista collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del Giornale di Vicenza, a chiedere scusa per la simulazione di reato di cui è accusato. Il giornalista denunciava da tempo di essere finito nel mirino della criminalità organizzata. Oltre alle minacce di morte arrivate via lettera per la sua amicizia con il parroco anti camorra don Patriciello, lo scorso maggio aveva detto di aver subito un attentato incendiario nella sua abitazione di Enego (Vicenza) ed era finito sotto scorta. Per gli investigatori però avrebbe architettato tutto da solo
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