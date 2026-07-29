Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale di Enego, a Vicenza, aveva denunciato di aver subìto un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza al cronista. Secondo quanto riportato dalla procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione.