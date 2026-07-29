Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interviene sul contrasto alla pirateria televisiva, respingendo le critiche all'operato della Guardia di Finanza. In una nota annuncia anche di aver chiesto a GdF e Agcom un approfondimento per la piena applicazione del divieto di pubblicità alle scommesse sportive previsto dal decreto Dignità

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti prende le difese della Guardia di Finanza sul fronte del contrasto alla pirateria televisiva e respinge le contestazioni sollevate nei giorni scorsi. In una nota il titolare del Mef parla di un intervento di ampia portata da parte delle Fiamme Gialle e giudica prive di fondamento le critiche.