Colpo nella notte a Oricola, in provincia dell'Aquila: una banda ha svuotato la sede della Lilli Petroli portando via sculture e bassorilievi attribuiti a Manzù e Picasso, per un valore stimato attorno ai 5 milioni di euro. Indagano i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale. Si teme la destinazione ai circuiti clandestini internazionali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un furto da circa cinque milioni di euro è stato messo a segno nella notte a Oricola, nella Marsica, in provincia dell'Aquila. Una banda ha fatto irruzione nella sede amministrativa della Lilli Petroli e ha portato via una collezione di opere d'arte, tra cui sculture in bronzo e bassorilievi attribuiti a Giacomo Manzù e Pablo Picasso. Sul caso indagano i militari del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale (Tpc) dell'Aquila, affiancati dai colleghi della stazione di Oricola.

Un colpo organizzato nei minimi dettagli I ladri, secondo le prime ricostruzioni una decina di persone, sarebbero entrati dal retro dello stabilimento intorno alle 22 e avrebbero agito indisturbati fino alle 6 del mattino. Per aprirsi un varco avrebbero sfondato un pesante cancello d'acciaio del peso di diverse tonnellate, dotato di chiusura a pistoni: la struttura sarebbe stata agganciata con un robusto cavo e trascinata via usando un camion della stessa azienda come ariete. All'interno il gruppo si sarebbe servito anche di un furgone della società per caricare quadri e sculture, dileguandosi poi rapidamente. Lo stabilimento, stando a quanto emerso, non sarebbe stato protetto da un sistema di allarme.

Le opere trafugate Tra i pezzi spariti figurano capolavori di grande valore artistico e storico. Il più imponente è "La Ballerina" di Giacomo Manzù, scultura in bronzo, pezzo unico del peso di circa dieci quintali, la cui movimentazione avrebbe richiesto attrezzature specifiche e più persone. Portate via anche altre opere dello stesso Manzù e alcuni bassorilievi attribuiti a Picasso, acquistati negli anni in aste o da collezioni private dall'imprenditore e collezionista Mauro Lilli, storica figura del settore energetico in Abruzzo. Leggi anche Ritrovati in Romania 10 dipinti rubati in Italia: valgono 90 mila euro