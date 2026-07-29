Anziani picchiati da banda di ragazzi, arrestato 18enne nel Napoletano

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Anziani aggrediti e picchiati da una banda di ragazzi: arrestato un 18enne nel Napoletano

Cronaca

Brutale aggressione ieri a Grumo Nevano, al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro del centro anziani della città. Un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata dopo essere stato colpito da un violento calcio al viso mentre era a terra

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Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani, ieri a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata.

 

Aggressore identificato grazie a un video

A colpire il 70enne, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, è stato un 18enne che, dopo aver colpito con una raffica di pugni e un calcio un altro anziano, ha sferrato un calcio al viso del 70enne, quando era caduto a terra, ferendolo gravemente. Tutto è avvenuto davanti gli occhi di una mamma e della sua bambina che in quel momento stava passando proprio davanti al circolo. A ricostruire l'accaduto sono stati i carabinieri della locale stazione che grazie alle immagini della rissa riprese in un video diventato virale sul web hanno indentificato e messo in carcere il giovane che ha sferrato quel calcio, ora accusato di tentato omicidio. Il 70enne invece è ricoverato nell'ospedale di Frattamaggiore, in prognosi riservata.

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