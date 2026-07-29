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Temporali in Italia, allerta per forti rovesci: ecco dove è prevista

Cronaca

Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi della Protezione Civile Regionale prevede, sempre per la giornata di oggi un livello di preallerta (arancione) con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi centigradi

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La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi della Protezione Civile Regionale prevede, sempre per la giornata di oggi un livello di preallerta (arancione) con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi centigradi.

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