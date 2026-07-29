Temporali in Italia, allerta per forti rovesci: ecco dove è prevista

Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi della Protezione Civile Regionale prevede, sempre per la giornata di oggi un livello di preallerta (arancione) con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi centigradi
La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi della Protezione Civile Regionale prevede, sempre per la giornata di oggi un livello di preallerta (arancione) con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi centigradi.
Beauty Estate, 10 prodotti per difendere pelle e capelli dal sole
Che tu stia preparando la valigia o sia già sotto l’ombrellone, questi prodotti sono veri alleati per affrontare il caldo senza stress. Dalla crema miracolosa per i capelli rovinati dal sole, ai solari per tutta la famiglia, fino ai must-have da tenere sempre in borsa per sentirsi fresche e protette ovunque, ecco 10 prodotti da mettere subito in wishlist per un’estate senza pensieri (e senza danni)