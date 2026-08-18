Come scegliere anguria, melone e frutta estiva

Introduzione

Portare a casa un'anguria pallida e insipida o un melone ancora duro è una delusione comune davanti ai banchi del mercato. E visto che non tutti hanno il contadino di fiducia, spesso la scelta si gioca al supermercato, magari con quei guanti di plastica in dotazione al reparto ortofrutta. Eppure bastano pochi accorgimenti visivi e tattili per riconoscere la frutta estiva al giusto grado di maturazione: colore della buccia, picciolo, peso e profumo sono gli indizi che contano di più. Ecco una guida pratica con otto consigli per orientarsi tra angurie, meloni, pesche e albicocche, con i metodi affidabili e i falsi miti da lasciar perdere.