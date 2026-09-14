Caldo a scuola, quanto costerebbe mettere i condizionatori in classe

E per spingere ulteriormente il trend verso l’alto, il governo ha deciso di studiare un intervento ad hoc. Nei giorni scorsi infatti il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dichiarato: “Abbiamo deciso un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per apparecchi e dispositivi per il raffrescamento, con l'obiettivo di migliorare le condizioni e il comfort per gli studenti e personale scolastico”.