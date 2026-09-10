Nel Cosentino il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, ha rinviato l'apertura delle scuole da lunedì 15 a lunedì 21 settembre. Con l'ordinanza n. 69 del 9 settembre, il provvedimento coinvolge tutti gli istituti di ogni ordine e grado del territorio, statali e paritari, pubblici e privati. Alla base ci sono le temperature eccezionali e l'assenza, negli edifici, di impianti di climatizzazione adeguati: trascorrere molte ore in ambienti surriscaldati è indicato come un rischio per la salute, soprattutto per i più piccoli. La decisione, spiega il sindaco, punta a "tutelare la salute di studenti, docenti e personale".ù

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