Scuola, dalle detrazioni ai voucher: tutti i bonus per l'anno 2026/202

Ci sono poi alcuni bonus comunali che aiutano con l’acquisto dei libri di testo scolastici. La situazione cambia da Comune a Comune, ma a livello generale si può dire che le agevolazioni di questo tipo sono riconosciute ai titolari di ISEE fino a 15.493,71 euro. Da questo tetto in su, ogni Comune può poi intervenire al rialzo.

Ma sui libri scolastici c'è anche una novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e che è ancora in via di definizione: si tratta del bonus libri per i titolari di ISEE non superiore a 30.000 euro. La misura in questo caso viene gestita a livello sia regionale che comunale. È quindi necessario consultare le regole e i bandi (tra quelli già pubblicati) del proprio comune o della propria regione, per capire a quali contributi si può avere diritto e quando.