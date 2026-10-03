Canone Rai 2027 con addebito in pensione, chi può richiederlo

La legge prevede alcuni casi di esonero dal pagamento del canone Rai. Tra questi uno riguarda anche una determinata fascia di anziani: i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente agli 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti).