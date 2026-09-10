Per usufruire del Fondo bisogna fare domanda tramite i canali validi per tutte le altre prestazioni INPS. Se non ci sono condizioni ostative all’iscrizione, la domanda è accolta automaticamente e l’interessato può iniziare i versamenti dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della richiesta con le informazioni necessarie al pagamento dei contributi e alla distribuzione degli stessi. L’iscrizione è attiva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.