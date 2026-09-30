Eni, Ip e Q8 messe insieme valgono oltre 11mila stazioni di servizio, più della metà di quelle presenti in Italia. Quindi le loro iniziative hanno un impatto concreto sul mercato. E la spinta concorrenziale sta spingendo altri operatori a intervenire al ribasso sui prezzi. Ieri il Mimit ha reso noto che secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è di 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,180 euro al litro per la benzina e 2,383 euro al litro per il gasolio. Tutte cifre in discesa rispetto ai giorni precedenti.