Prezzo delle sigarette, possibili aumenti nel 2027

Secondo i dati diffusi a marzo del 2026 anche dall'Airc, in Italia, più del 7% (7,5%) degli studenti fra 11 e 13 anni ha già provato un prodotto a base di tabacco (sigarette, tabacco riscaldato o sigarette elettroniche). La percentuale arriva al 37%, se si considerano i 14-17enni. E la maggioranza diventa tabagista in età adulta.

Mentre a maggio 2026, la Fondazione Veronesi, ha certificato che, in generale, rispetto all’anno precedente, sono calati i consumi di sigarette convenzionali, ma non quelli degli altri prodotti, e non fra le ragazze. A preoccupare però non è solo la diffusione: è il modo in cui si consuma. Crescono infatti l’uso quotidiano e soprattutto il policonsumo, cioè l’utilizzo combinato di più prodotti. La sigaretta elettronica è il prodotto più diffuso tra gli studenti, seguita dai dispositivi a tabacco riscaldato, che per la prima volta hanno superato l’uso delle “vecchie” sigarette.

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