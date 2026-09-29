Bollette, +37,3% prezzi luce per vulnerabili. Sfida di offerte fra big

In questo scenario, Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, "offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia". In una nota del Cane a Sei Zampe, è stato annunciato che il gruppo offrirà, a partire dal 1° ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude (la società di Eni che commercializza gas ed energia elettrica per famiglie e imprese), il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per due anni. Uno sconto che, si precisa, vale circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro. Nell'ambito dell'offerta, Eni manterrà anche invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico - precisa la nota - dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. L'iniziativa potrà essere sottoscritta sia da chi è già cliente sia da nuovi clienti, nel primo caso basta fare un cambio offerta che è gratuito da qualsiasi canale Plenitude (negozio, call center, sito, ecc). Infine, spiega la nota, Plenitude "valuterà eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell'evoluzione degli scenari di mercato".

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