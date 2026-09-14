Per il gas il meccanismo è più articolato: l’importo non è fisso durante l’anno, ma cambia ogni tre mesi in funzione della stagione. Il valore dipende dal numero dei componenti della famiglia, dall’utilizzo della fornitura e dalla zona climatica.

Nel periodo 1° luglio-30 settembre 2026, per le famiglie fino a quattro componenti, il bonus trimestrale è pari a 6,37 euro per il solo utilizzo legato ad acqua calda sanitaria e/o cottura dei cibi, indipendentemente dalla zona climatica. Per il solo riscaldamento l’importo è pari a 0 euro nelle zone A/B, C, D ed E e a 1,82 euro nella zona F. Quando la fornitura viene utilizzata sia per acqua calda sanitaria e/o cottura sia per il riscaldamento, il bonus è di 4,55 euro nelle zone A/B, C, D ed E e di 6,87 euro nella zona F.

Per le famiglie con più di quattro componenti, il beneficio arriva a 9,10 euro per acqua calda sanitaria e/o cottura in tutte le zone. In caso di solo riscaldamento si applicano gli stessi valori previsti per le famiglie fino a quattro componenti: zero nelle zone A/B, C, D ed E e 1,82 euro nella zona F. Per l’uso combinato di acqua calda sanitaria e/o cottura più riscaldamento, il bonus è di 7,28 euro nelle zone A/B, C, D ed E e di 9,10 euro nella zona F.