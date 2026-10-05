Come detto, questa tutela può riguardare anche i familiari assistibili dell’iscritto. Sono compresi il coniuge o l’unito civilmente convivente e a carico, oltre al vedovo o alla parte superstite dell’unione civile che non abbia contratto un nuovo matrimonio o una nuova unione civile. Possono inoltre beneficiare della prestazione i figli a carico fino a 26 anni, purché celibi o nubili e conviventi, oppure senza limiti di età se totalmente e permanentemente inabili al lavoro. La platea dei familiari comprende anche i genitori a carico, i fratelli e le sorelle maggiorenni conviventi e a carico, se totalmente e permanentemente inabili al lavoro, e gli orfani titolari di una quota della pensione di reversibilità. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data in cui viene sostenuta la spesa sanitaria.