Gasolio, oggi scade lo sconto sulle accise: cosa può succedere adesso

A contribuire alla discesa sono state soprattutto le principali società petrolifere. Eni ha introdotto sulla propria rete un price cap fissando a 1,99 euro al litro il prezzo della benzina e a 2,19 euro quello del gasolio, con una validità iniziale di 30 giorni e la possibilità di proroga. Alla stessa iniziativa si sono aggiunte Ip, Q8 e Tamoil, che hanno progressivamente esteso gli sconti ai propri distributori. Nel complesso, le riduzioni riguardano ormai una parte consistente della rete: tra le stazioni Eni e quelle Ip già interessate dalle misure, quasi un terzo dei distributori è coperto dai prezzi ridotti. In meno di una settimana, secondo le rilevazioni disponibili, il gasolio ha perso 12,2 centesimi al litro, un calo circa doppio rispetto allo sconto fiscale destinato a cessare oggi. Anche la benzina, rimasta per mesi al di fuori degli interventi, è passata da una media di 2,152 a 2,052 euro al litro.