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Petrolio, scorte e prezzi dei carburanti: cosa sta succedendo dopo la guerra in Iran

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Ieri il G7 ha varato il rilascio di 100 milioni di scorte di barili di petrolio: una decisione che avrà delle conseguenze sui prezzi di benzina e gasolio e anche sulle scorte mondiali. Di questo si è parlato a "Numeri", il programma di Sky TG24 andato in onda il 2 ottobre 2026

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Petrolio, scorte e prezzi: cosa sta succedendo dopo la guerra in Iran

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Ieri il G7 ha varato il rilascio di 100 milioni di scorte di barili di petrolio: una decisione...

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