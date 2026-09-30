I mesi che abbiamo davanti saranno "impegnativi", ha avvertito il commissario Ue all'Energia, Dan Jorgensen. Qual è lo stato degli stoccaggi di gas in Europa? Riusciremo a fare a meno delle importazioni dalla Russia? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 29 settembre