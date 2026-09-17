 Bollo auto abolito, quanti miliardi in meno incasserà lo Stato con la sospensione nel 2027? | Sky TG24
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Bollo auto, quanti miliardi in meno incasserà lo Stato con la sospensione?

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Il governo nel 2027 sospenderà il pagamento di una delle "tasse più odiate", come la definisce la premier, per autovetture e ciclomotori fino a 80 kW di potenza, con l'intento di rendere la misura strutturale quando ci saranno le coperture per la Manovra. Quanto incassa lo Stato oggi dal bollo? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 16 settembre    

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