Il governo nel 2027 sospenderà il pagamento di una delle "tasse più odiate", come la definisce la premier, per autovetture e ciclomotori fino a 80 kW di potenza, con l'intento di rendere la misura strutturale quando ci saranno le coperture per la Manovra. Quanto incassa lo Stato oggi dal bollo? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 16 settembre