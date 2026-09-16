Governo abolisce bollo per le auto medio-piccole e per le moto. Meloni: "Via tassa odiata"Economia
Introduzione
In Consiglio dei ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli". Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.
Quello che devi sapere
Le parole di Giorgia Meloni
'L'intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. "Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani", commenta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
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