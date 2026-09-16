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Governo abolisce bollo per le auto medio-piccole e per le moto. Meloni: "Via tassa odiata"

Economia
©Ansa

Introduzione

In Consiglio dei ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli". Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.

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Quello che devi sapere

Le parole di Giorgia Meloni

'L'intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. "Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani", commenta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

 

Per approfondire: Bollo auto, ipotesi di sconto progressivo dal 2027 per chi è in regola: cosa sappiamo

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