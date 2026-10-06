Manovra 2027, nodo risorse dopo Dpfp: quali sono le misure a rischio

Introduzione

Il Documento programmatico di finanza pubblica sembra prospettare una Legge di bilancio "neutra", specialmente alla luce della necessità di uscire dalla procedura d’infrazione Ue e delle turbolenze legate alla crisi energetica e ai mercati finanziari. Ed è già in corso la caccia ai fondi per quelli che sembrano essere i tre pilastri della prossima Manovra: "start tax" per i giovani, allargamento della fascia Irpef al 33% e bonus casa. Il Dpfp però ricorda anche che l'attivazione della clausola di salvaguardia per l'energia sbloccherà 14,4 miliardi di euro nel prossimo biennio per famiglie, studenti, imprese, Pa e infrastrutture, con un ammontare analogo per la difesa. E quindi, se la Manovra 2027 non sarà espansiva né richiederà una stretta, sul 2028 e 2029 ci sono margini per una decina di miliardi.