Si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico, in vista della prossima Manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi sono arrivate le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha evidenziato come la richiesta di flessibilità legata all'inflazione "era ovvia. Abbiamo fatto delle riflessioni" su una questione "puramente tecnica che però diventa di sostanza, cioè il sentiero della spesa è un sentiero di spesa nominale. Noi lo stiamo rispettando, siamo tra i più bravi. Però il problema è che contiene un tasso di inflazione che è programmato all'epoca da parte della Commissione evidentemente molto inferiore rispetto a quello che si è verificato".

Le ragioni

Le motivazioni che hanno portato la premier a chiedere più flessibilità sono state spiegate dallo stesso Giorgetti, che ha evidenziato che con l'attuale tasso di inflazione "quel sentiero di spesa, posto che nel bilancio ci sono delle poste che sono indicizzate all'inflazione, diventa difficile da mantenere, ma non per noi, per tutti". L'attuale tasso di inflazione "dovrebbe essere in qualche modo considerato tra i fattori esterni. I famosi relevant factor che ci sono scritti lì dovrebbero essere in questa circostanza valutati. È un discorso che con i colleghi abbiamo fatto, mi sono scambiato delle opinioni anche con gli altri. Vediamo cosa dirà la Commissione".

La Legge di Bilancio

Sul tema della prossima Manovra, Giorgetti ha ribadito che "sarà seria". Si è sbilanciato maggiormente invece il viceministro Maurizio Leo, in un incontro con la giunta esecutiva di Confartigianato: "Con tutta sincerità vi devo dire sarà una legge di bilancio difficile. Per l'effetto dell'inflazione, per effetto della tenuta dei conti pubblici, per effetto del debito pubblico nel momento in cui noi andiamo a fare emissione dei titoli". Il viceministro ha poi proseguito: "Avete visto lo spread, lo abbiamo tenuto sempre sotto controllo e per effetto dell'aumento di energia sta arrivando a 100. Speriamo che l'Unione Europea capisca questa situazione e ci venga incontro, ci dia più flessibilità e questo ci dia un po' più d'ossigeno nel fare degli interventi più mirati".