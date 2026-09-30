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Meloni scrive a von der Leyen: "Più flessibilità per inflazione"

Politica
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La presidente del Consiglio è intervenuta in collegamento video alla seconda edizione di "Oltre le Radici", evento del quotidiano Il Gazzettino. "Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione Ue"

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Nel computo dei calcoli dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito bisogna tener conto della situazione particolarmente pressante dell'inflazione. Ad affermarlo, in videocollegamento alla seconda edizione di "Oltre le Radici", l'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che spiega: "Sto scrivendo alla presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin della prossima settimana e poi al prossimo Consiglio Ue tra due settimane".

"Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione"

Meloni ha spiegato di aver già posto la questione in sede Ecofin e ha aggiunto che "altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione", affermando la volontà di attivarsi "nuovamente nei confronti della Commissione Ue" e parlando della lettera che sta scrivendo alla presidente della Commissione europea. "Crediamo che a fronte della crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese".

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