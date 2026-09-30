Meloni scrive a von der Leyen: "Più flessibilità per inflazione"

La presidente del Consiglio è intervenuta in collegamento video alla seconda edizione di "Oltre le Radici", evento del quotidiano Il Gazzettino. "Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione Ue"
Nel computo dei calcoli dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito bisogna tener conto della situazione particolarmente pressante dell'inflazione. Ad affermarlo, in videocollegamento alla seconda edizione di "Oltre le Radici", l'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che spiega: "Sto scrivendo alla presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin della prossima settimana e poi al prossimo Consiglio Ue tra due settimane".
"Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione"
Meloni ha spiegato di aver già posto la questione in sede Ecofin e ha aggiunto che "altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione", affermando la volontà di attivarsi "nuovamente nei confronti della Commissione Ue" e parlando della lettera che sta scrivendo alla presidente della Commissione europea. "Crediamo che a fronte della crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese".